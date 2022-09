Kermis met spektakel en knallend vuurwerk in hartje Almelo

ALMELO - Kermisliefhebbers kunnen komende week aan hun trekken komen in het centrum van Almelo. Met deze keer ook een knallende vuurwerkshow, vanaf het dak van de parkeergarage.

Bezoekers kunnen zich uitleven met vijfentwintig attracties. Die staan straks op de Markt, het Waagplein en in de Wierdensestraat.

Booster Maxxx

Met als spectaculaire blikvangers een zweeftoren, Booster Maxxx en Jumper. „Die laatste twee attracties hoef ik niet uit te leggen. De jeugd kent ze wel”, verzekert André Vonk van bureau De Kermisgids, dat de kermis voor de gemeente organiseert. Vonk rekent op een succesvolle kermis, met veel publiek. „Want Almelo heeft hier lang op moeten wachten. De zomerkermis in het centrum is twee jaar uitgevallen vanwege corona.” Ook voor de kermisexploitanten, die hard waren getroffen door de pandemie, is het een opluchting dat ze weer met hun attracties stad en land kunnen afreizen.

Konijn Bing

Er is meer te doen tijdens de Almelose kermis. Zo is er woensdagmiddag om 15.00 uur een meet en greet met kindervriend Bing, een populair zwart konijn met oranje tuinbroek, bekend van tv. Vrijdagmiddag, eveneens om 15.00 uur, komt Clown Desalles met zijn grappen en grollen de jeugd vermaken.

Zes minuten vuurwerk

Ook nieuw deze keer is vuurwerk, dat ontstoken wordt op op het dak van de parkeergarage aan de havenkom. Dat gebeurt vrijdagavond klokslag tien uur. Een professionele show. Kort, maar spectaculair, doet kermisorganisator Vonk uit de doeken. „Het vuurwerk duurt zes minuten. Dat is lang genoeg. Het is niet de bedoeling dat bezoekers van de kermis een stijve nek krijgen. Bovendien gaat het allemaal van de kermistijd af”, zegt Vonk met een lachje.

De kermis in het centrum van Almelo is van dinsdag 6 tot en met zondag 11 september. Dat houdt in dat de markt twee keer moet worden verplaatst. Zowel op donderdag als zaterdag komen de kramen te staan langs de Rosa Luxemburgstraat, Haven Noordzijde en een deel van Het Baken.