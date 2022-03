Kijk hier het tweede Almelose verkiezingsdebat: rumoer over sociale problemen

ABN AMRO sluit bankkan­toor in Almelo, oudere klanten bedroefd: ‘Ik ga niet achter de computer bankieren’

ALMELO - Het ABN AMRO-kantoor in Almelo gaat per 6 mei dicht. De bank richt zich nog meer op digitaal bankieren, via mobiele telefoon of laptop. Maar oudere klanten betreuren de sluiting van het vertrouwde bankgebouw. Het pand aan de Rosa Luxemburgstraat gaat in nabije toekomst zeer waarschijnlijk tegen de vlakte.

8 maart