Kijktip: deze oud-Almeloër doet deze zomer mee aan De slimste mens

Almelose Diego van Oorschot (17) speelde twee minuten voor Heracles, toch zat hij al op de schouders van supporters: ‘Ze vinden het mooi dat ik van La Première kom’

Diego van Oorschot (17) speelde al mee in de promotie- én in de kampioenswedstrijd van Heracles. Welke speler van die leeftijd heeft ook al zoiets meegemaakt? Dezer dagen op trainingskamp in Billerbeck is de Almeloër weer ‘gewoon’ de speler van de jeugdacademie die flink aan de bak moet. En alleen mag toekijken als de ‘grote jongens’ aan de pokertafel zitten.