Kleine rollator mag niet mee in de bus, fitte Annet (74) uit Almelo kan niet op vakantie: ‘Ik hoor er niet meer bij?!’

Het Grasbroek is de enige grote camping in de gemeente Almelo: ‘Genieten van de rust naast 4 miljoen kuub water en karpers van 20 kilo’

Er is een grote plas water, grasland, bos, fietspaden en er zwemmen dikke karpers. Dat klinkt als, inderdaad, een camping. Het Grasbroek in Bornerbroek is de enige grote camping in de gemeente Almelo. Nu de vakantie begonnen is, wordt het tijd er eens te gaan kijken. „In de jaren tachtig kon je hier over surfplanken van de ene naar de andere kant lopen, zo druk was het.”