Kleine shampooflesjes uit hotels straks verboden in Europa, maar kunnen Twentse hoteliers wel zonder?

Wie is de mysterieu­ze Almelose bandenprik­ker op die witte damesfiets? ‘Elke logica in zijn daden ontbreekt’

ALMELO - De bandenprikker van Capelle is vrijdagavond eindelijk gepakt. Hij wordt ervan verdacht meer dan 200 autobanden te hebben lekgestoken. De bandenprikker van Almelo, die al twaalf keer toesloeg in het Windmolenbroek, is nog spoorloos. De politie is een offensief gestart in de jacht op deze man.

27 november