Klimaatactivist Ico Jongerden in stadhuis opgepakt na vastgelopen gesprek met wethouder

Een plaag in Twente: accu’s van e-bikes worden massaal gestolen, 5 seconden is genoeg

ALMELO - Twentse eigenaren van elektrische fietsen zijn gewaarschuwd: dieven maken op grote schaal jacht op accu’s van e-bikes. En het lukt ze om de batterijen in een split second te verwijderen. Soms met een loper, vaak met geweld. Volgens de politie is het aan de orde van de dag in de hele regio, en vooral in de binnensteden van Almelo, Hengelo en Enschede. Fietseigenaren zitten met de brokken, fietsenmakers maken overuren om de schade te herstellen.

11:30