Koempoelan wil meer dan alleen Indische gezelligheid: ‘Ook zorgfunctie oppakken’

ALMELO - Het is al 32 jaar het sociale, culturele en culinaire anker van de Indische gemeenschap. Maar de Koempoelan Almelo wil meer dan maandelijkse gezelligheid in De Schelf. Er wordt gewerkt aan modernisering, verjonging en verbreding van de ambities: „We willen meer sociaal-maatschappelijke taken oppakken. Denk aan ouderenzorg en hulp bij eenzaamheid.”

Het was door corona 2,5 jaar stil bij de Koempoelan. Maar sinds maart is wijkcentrum De Schelf de laatste zondag van de maand weer het domein van de vertrouwde Indische gezelligheid. Met muziek, dans, zang, verhalen en lekker eten. Komende zondag is er een benefiet-koempoelan om geld in te zamelen voor een goed doel: een drinkwaterzuiveringsproject op Bali.

De herstart gaat samen met een nieuwe structuur van de Indische Koempoelan Almelo. De verenigingsvorm is ingeruild voor een stichting en er is een verjonging van het bestuur in gang gezet. Ruim 32 jaar na de oprichting in 1990 is de tijd rijp voor een reset van de Koempoelan.

Nieuwe kartrekkers

„De opkomst liep achteruit. Het wordt moeilijker om jonge generaties te binden”, constateert Tony Kuschel (84), die na 22 jaar het voorzitterschap overdraagt aan Glenn Stern (66), die op zijn beurt de rol van secretaris overgeeft aan Ronald Lublink Weddik (53). Paul van Beelen (32) is de nieuwe penningmeester. „Ik ben blij dat er goede opvolging is”, zegt Kuschel. „Er staan nieuwe mensen klaar met innovatieve ideeën. Dat voelt fijn. Voor mij wordt het tijd een stap terug te doen”.

Glenn Stern heeft zin in zijn rol als bestuurlijke kartrekker en gelooft in de stichtingsvorm: „Onze slagkracht neemt toe. Het bestuur neemt in alles de verantwoordelijkheid en hoeft niet meer alles voor te leggen aan leden. We moeten op een andere manier draagvlak creëren. Dankzij een campagne hebben we nu 285 emailadressen in ons bestand. Dat begint erop te lijken. We willen meer bezoekers trekken. Van nu zo’n 150 naar 200.”

Andere ambities: jonge generaties erbij betrekken, financiële stabiliteit creëren, de zorgfunctie voor ouderen ontwikkelen en de banden aanhalen met de Molukse organisaties: „Kijken of we meer kunnen samenwerken. Dat is nog toekomstmuziek. Maar we houden van dezelfde dingen en kunnen wellicht van elkaar leren.”

De benefiet koempoelan is zondag van 13.00 tot 18.00 uur in De Schelf. Er zijn workshops Tai chi en linedance, de angklung klinkt, The Story of The Eagles treedt op en er is een presentatie van het schoonwaterproject op Bali. Entree: 8 euro. Aanmelden via robschroder1@hotmail.com.