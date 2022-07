Koen Bucker en Michael Brouwer gaan beiden vol zelfvertrouwen de strijd aan voor de positie onder de lat bij Heracles

Twee weken trainen, het kamp in Billerbeck en beiden 105 minuten - verdeeld over twee oefenwedstrijden - in het doel. In de aanloop naar de start van het nieuwe seizoen is er bij Heracles geen enkel verschil of wordt er een onderscheid gemaakt tussen Koen Bucker en Michael Brouwer. Goed, met Robin Jalving en Timo Jansink telt de selectie vier keepers, maar duidelijk is dat de strijd om de nummer één gaat tussen de twee eerstgenoemde doelmannen.