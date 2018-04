'Koningin baanwielrennen' Wild krijgt eigen bocht in Almelo

Twee hen­nep­kwe­ke­rij­en met in totaal meer dan 1000 planten gevonden in Almelo

11 april ALMELO - De politie woensdag in twee woningen in Almelo een hennepkwekerij ontdekt en vervolgend ontmanteld. Aan de Smetanastraat in Almelo werden in een huis ongeveer 450 planten gevonden. In een pand aan de Twentepoort-West trof de politie een plantage aan met 650 stekjes.