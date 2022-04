Kopschopper uit Almelo krijgt taakstraf na uit de hand gelopen trammelant in binnenstad

Twentse toeleveran­cier voor metaalbe­drij­ven vraagt zelf het faillisse­ment aan

ALMELO - Frebo Metaaltoelevering in Almelo is failliet. Het bedrijf deed frees- en verspanende werkzaamheden voor andere metaalbedrijven, maar zag het aantal opdrachten in coronatijd opdrogen.

7 april