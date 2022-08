Kraeft Uitzendbureau koestert nieuwe plek op Eskerplein in Almelo

ALMELO - Het woon- en winkelcomplex tegenover het Eskerplein heeft weer een nieuwe ‘bewoner’ gekregen. Kraeft Uitzendbureau is neergestreken op deze flank aan de Ootmarsumsestraat. Na Enschede is Almelo de tweede vestiging van deze dienstverlener.

De omloopsnelheid in dit blokje vastgoed van de Nijverdalse ondernemer Kemper is hoog. De bedrijfs- en winkelunits in dit gebied van het Sluitersveld wisselen vaak van huurders en staan ook wel eens leeg.

Het 90 vierkante meters tellende onderkomen van Kraeft vormde voorheen met de naastgelegen panden (waar nu 123 Makelaardij en Kapsalon Hairis huizen) één winkelruimte waar onder meer Ter Stal was gevestigd. Andere huurders in het rijtje van Kraeft zijn Fysius Rugexperts, Bella Diva Fashion, New York Pizza, Spare Rib Express en de net geopende SmartKitchen.

Vrij parkeren

„Dit is voor ons een perfecte plek”, zegt vestigingsmanager Raoul Cassese die volgende week het uitzendbureau aan de Ootmarsumsestraat wil openen. „Mooi tegenover een fris en levendig winkelcentrum. Vrij parkeren voor- en achter ons kantoor. Dat is ideaal. Bezoekers willen makkelijk hun auto kwijt. Dat kan hier. En pal voor onze voordeur is ook een bushalte.”

Kraeft Uitzendbureau werd in 2020 in Enschede opgestart. Het bedrijf is gespecialiseerd in mbo-vacatures in de branches techniek, logistiek en productie. Met de vestiging tegenover het Eskerplein hoopt het uitzendbureau de markt in Almelo en omstreken te bereiken.

Cassese: „De afstand voor Almeloërs om voor een intake naar ons kantoor in Enschede te komen is in de beleving te groot. Daarom openen we hier deze vestiging”. Cassese begint met één collega. Later dit jaar komt er nog een werknemer bij.