Kritiek op ontwerp jubileumshirt Heracles, en ook nog eens veel te duur

Bezoekers bibliotheekcafé in Almelo: 'Doen wij wel genoeg voor Syrië?'

16 april ALMELO - Vroeger, toen had je nog kruisraketten. Toen hoefde je de jeugd niet uit te leggen hoe belangrijk vrede was, die snapten de dreiging wel. Maar nu? De grijze hoofden in de Almelose bibliotheek schudden meewarig. Want er is nog altijd oorlog genoeg.