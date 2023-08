Kroegbaas fors beboet omdat hij ’s nachts bier tapt op zijn terras: politiek hekelt aanpak gemeente

moord in 1923 Alleen schedel vermoorde nachtwaker Herman uit Goor wordt meegenomen

Donderdagnacht 23 augustus 1923 verdwijnt nachtwaker Herman van Ommen van boterfabriek Weddehoen in Goor. Hij blijkt vermoord door de beruchte inbreker Willem Franke uit Enschede en twee andere criminelen. Rechercheurs in witte pakken komen een eeuw geleden nog niet in beeld. Na de sectie wordt alleen Hermans schedel meegenomen.