Last van fruitvliegjes in je keuken? Met deze tips voorkom en bestrijd je ze

Bijna iedereen kent het wel: als het warmer wordt, heb je opeens extra bewoners in je keuken: Fruitvliegjes. Toch kun je er genoeg tegen doen. Net als bij maden in de Otto , zochten we daarom naar de beste tips.

Voorkomen is beter dan genezen. Maar als je dit met interesse leest, is de kans groot dat je al last hebt van fruitvliegjes. Daarom beginnen we maar met het bestrijden.



1. Vliegenvallen

De beste tip, en we hebben het zelf uitgeprobeerd, is een zelfgemaakt valletje. Het enige wat je nodig hebt is een kommetje, huishoudfolie, azijn (of bier of siroop, als het maar zoetig is), afwasmiddel en een elastiekje. Mix het azijn en afwismiddel in de kom, span er met een elastiek wat huishoudfolie overheen en prik er met wat vork gaatjes in. Zet de kommetjes in de buurt bij de zwerm vliegjes, geheid dat ze door het gaatje kruipen en niet meer kunnen ontsnappen.

Met een fles wijn of bier lukt het ook. Drink 'm niet helemaal leeg, maar laat er een bodempje drank in zitten en zet de fles op je aanrecht. De fruitvliegjes kruipen erin, raken in een beschonken toestand en verdrinken. Toch een paar stevige drinkers ertussen zitten die er weer uit kruipen? Even de fles afsluiten en schudden en ze verdrinken alsnog.

Een bakje met stroop of honing in je keuken zetten is ook een oplossing. De vliegjes blijven eraan kleven.

2. Diervriendelijk

Zielig om ze te doden? Het kan ook nog diervriendelijk. Stop een schil van een banaan in een plastic zak en laat de zat open. Als de zak is gevuld met vliegjes, kun je 'm buiten zetten zodat ze jouw irritatie niet met de dood hoeven te bekopen.

3. Bestrijdingsmiddelen

Lukt het hier ook niet mee? Dan kun je overgaan op chemische bestrijdingsmiddelen of zelfs een professionele bestrijder inhuren.

4. Voorkomen

Natuurlijk kun je beter voorkomen dat fruitvliegjes in je keuken komen wonen. Hoe? Heel simpel: ruim fruit op tijd op en bewaar fruit zoveel mogelijk in de koelkast. Over het fruit dat je niet gekoeld bewaard, kun je een vliegenkap zetten.

Door wat knoflook of lavendel tussen het fruit te leggen, kun je ze ook mijden. Een kruidenplantje naast de fruitschaal kan ook helpen.

5. Schoonmaken

Maak regelmatig schoon. Je aanrecht, je eettafel, je kookplaat: alles waar voedsel- en drinkresten aan kunnen kleven. En zet vieze vuile glazen zo snel mogelijk in de vaatwasser of maak ze schoon. Laat in ieder geval geen vieze afwas staan.

Vermijd schoonmaakmiddelen met een fruitgeur. Ze heten niet voor niets ‘fruitvliegjes’. Kies voor neutrale schoonmaakmiddelen, of anders met een eucalyptus- of lavendelgeur.

6. In de afvalcontainer

Een heel belangrijke: gooi etenresten, bloemen, koffiepads, theezakjes in de Otto, en niet in de afvalbak in de keuken. Niet voor niets zitten ze altijd om je afvalbak. En natuurlijk, in de Otto kun je maden krijgen. Maar die kun je dus weer voorkomen met deze tips.