Laura en Albert komen met een koffer vol kruiden en plantjes, en laten Almelose dementerenden daarmee stralen

De Groene Visite in Almelo bestaat nu sinds 2015. Er zijn meer van dit soort initiatieven in Overijssel, maar de eerste was rond Zwolle. Dat vertellen Laura Brummelhuis en Albert Eshuis over de Groene Visite in Almelo. Brummelhuis: „Het begon met iemand die geen contact meer kon krijgen met zijn dementerende moeder. Hij nam toen foto’s van de natuur mee, waar ze vroeger zo van hield. Daar leefde ze van op. Na haar overlijden richtte hij de Groene Visite op met hulp van Natuur & Milieu Overijssel.”