Lekker weer in Almelo vandaag

De FBK Games: de magie van de 10 kilometer in de Hengelose ‘langeaf­stand­stem­pel’

Haile Gebrselassie was ooit trendsetter en Sifan Hassan zet dat voort. Wat? Tien kilometer lang heel hard lopen op een atletiekbaan. Een plek waar dat heel goed kan, is het FBK-stadion in Hengelo, waar de afstand iets magisch heeft gekregen. Dat bleek afgelopen zaterdag nog maar eens.