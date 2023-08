Lelijkste parkeergarage van Nederland ontsnapt tóch aan sloop: foeilelijk eendje wordt pareltje in Almelo

Manouk uit Almelo overnacht met miljoen jongeren in het park voor glimp van de paus: ‘Ik bloei helemaal op’

Meer dan een miljoen mensen verzamelden zich in Lissabon om een glimp van de Paus op te vangen. De Almelose Manouk Bevers (23) was er bij en voelde een enorme euforie. „Eindelijk hoef ik me eens niet te verdedigen voor mijn geloof.”