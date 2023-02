Leuke dingen doen! Dit kun je doen in Almelo op 10, 11 en 12 februari

indebuurt.nlOok zo’n zin in het weekend? De komende dagen zijn er weer leuke dingen te doen in Almelo, vooral in de theaters. Zo komt Tineke Schouten naar Almelo (laatste kaarten!) en zijn voorstellingen voor kinderen. Hierbij de uittips in Almelo voor het weekend van 10, 11 en 12 februari 2023.

Bij het Huis van Katoen en Nu is een nieuwe expositie te zien, met allemaal spulletjes over Almelo. In een aantal vitrines zie je van alles, met als gezamenlijk thema ‘Almelo’. De mini-expositie kun je gratis bekijken tijdens de openingstijden van het ontmoetingscentrum aan het Marktplein.

FILM: Close

In het filmhuis van Hof 88 draait vrijdag tweemaal de film Close, om 14.00 en 20.15 uur. De film gaat over de dertienjarige Léo en Rémi. Ze zijn vrienden zo lang ze zich kunnen herinneren. De vriendschap is vrolijk, intens en bovenal onafscheidelijk. Toch lijkt een vrij onschuldige gebeurtenis genoeg om hen uit elkaar te drijven. Vol onbegrip zoekt Léo toenadering tot de moeder van Rémi.

Valentijnsactie in centrum

In de binnenstad van Almelo is zaterdag een valentijnsactie. Vier modelen lopen door het centrum en delen chocoladehartjes uit. Ze hebben een bad vol ballonnen bij zich, zodat je op een leuke manier op de foto kunt. Er is muziek van het akoestische duo Roks. Ze lopen de hele middag door het centrum.

Tineke Schouten in Almelo

Tineke Schouten zit al veertig jaar in het vak en heeft inmiddels ruim 5500 voorstellingen gespeeld. Wie kent haar niet? Met haar 25ste voorstelling Dubbel staat ze op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari in het Theaterhotel Almelo. De zaterdag is al uitverkocht, voor de vrijdagavond zijn er nog een paar kaarten.

Arjan Kleton bij Hof 88

De grappigste barman van Nederland (zegt ie zelf!) is zaterdagavond te zien in Hof 88 in Almelo. Arjan Kleton speelt de voorstelling Sluitingstijd. Een avond vol verhalen over gekke taferelen in de kroeg, bijzondere ontmoetingen en brutale gasten aan de bar die nog net dat laatste biertje willen bestellen (ook al is de tap dicht). De voorstelling begint om 20.15 uur.

Brandweerman Sam

Brandweerman Sam komt zondagmiddag naar Almelo. In het Theaterhotel begint om 14.00 uur de voorstelling De verloren piratenschat, een familievoorstelling met dans, zang en veel humor. Extra leuk: na de show komen Sam en zijn vrienden naar de foyer voor een meet en greet met de kinderen.

Koos en Moos in Hof 88

Geen fan van Brandweerman Sam? Dan kun je ook naar de voorstelling Koos en Moos in Hof 88. Koala Koos is vanuit Australië naar Nederland gekomen om kinderen mee te nemen in verhalen over het milieu. Hij doet dat met zijn ‘mensenvriend’ Koos. Ze vertellen elkaar spannende verhalen, zingen liedjes en halen grappen uit. De voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar begint om 14.30 uur.

Kleinste museum van Almelo

Nieuw in de Rozenstraat: het kleinste museum van Almelo. In de voortuin van Rozenstraat 39 heeft kunstenares Esther Dieltjes een vitrine ingericht met haar kunstwerkjes. Meer weten? Lees dit artikel:

Andere Quiz

Je kunt het weekend weer afsluiten met een leuke pubquiz. Zondag om 20.00 uur begint De Andere Quiz bij Proeflokaal België. Quizmaster Yannic leidt je door de vragenrondes heen. Meedoen is gratis.

Superbowl kijken

Als je fan bent van American football, dan kun je zondagavond terecht bij De Stam in Almelo. Daar is de finale van de Superbowl live te zien op groot scherm. Vanaf middernacht kun je kijken naar een strijd tussen Kansas City en Philadelphia Eagles. De halftime show wordt dit jaar gedaan door Rihanna.

