Levenswerk in de verdrukking: boeren Harry en Carla moeten wijken voor XL Businesspark bij Almelo

„Waarheen? Waar moeten we heen met ons bedrijf?” Het is dé grote vraag, die een paar keer terugkomt tijdens het openhartige gesprek aan de keukentafel met boer Harry Schuttenbeld (62) en zijn vrouw Carla Davis (68).

Levenswerk weg

Ze wíllen helemaal niet verkassen; maar ‘gewoon’ doorgaan met hun melkvee- en varkenshouderij aan de Zomerdijk. Op oale groond bij Bornerbroek, 300 meter van het Twentekanaal en vlak bij de Doorbraak. Waar de familie Schuttenbeld van generatie op generatie boert. „Sinds 1926. Ik ben hier geboren en getogen. Dit is onze plek. Hier hebben we onze boerderij verder uitgebouwd. Veel heb ik zelf gedaan”, vertelt Harry. De boerderij is zijn levenswerk.

Het is een flink uit de kluiten gewassen bedrijf, op een zogeheten ‘agrarische sterlocatie’. In de grote schuren worden 1600 vleesvarkens gehouden. In de nieuwe koeienstal is ruimte voor 170 runderen. Ook is er plek voor paarden en jongvee. Een complex aan gebouwen, met daarbij een riante woning. „We hebben een bouwblok van 3 hectare”, zegt Harry Schuttenbeld. De huiskavel, met vooral weilanden, is ruim drie keer zo groot.