Lichte bewolking in Almelo vanmiddag en vanavond

Gymnastiek­club springt van oud naar nieuw, bij opening van historisch naambord in Vroomshoop

Ze dachten dat-ie allang bij het grofvuil was verdwenen, maar toen het oude naambord van sporthal De Stobbe opdook in de opslag van de oudheidkundige vereniging Den Ham-Vroomshoop, moest er wat mee gebeuren. Hier, op de plek van het gesloopte gebouw dat ook dienst deed als evenementenhal, liggen voor Vroomshopers veel herinneringen. Reden dat het bord is teruggeplaatst.