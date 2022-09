Liefst zeven rapporten zijn geheim, uitbreiding XL Businesspark in nevelen gehuld; Almelose raadsleden praten met meel in de mond

In slimme huizenfa­briek van Plegt-Vos in Almelo is derde van de bouwvak­kers vrouw

ALMELO - Drie weken geleden werkten Martina en Fabyana nog in een vleesproductenfabriek. Nu staan de dames met een rolmaat en potlood in de hand in de ‘slimme huizenfabriek’ van Plegt-Vos op het Bedrijvenpark Twente in Almelo. „Vrouwen zijn vaak nauwgezetter dan mannen.”

