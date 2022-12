Liquidatie Soweco levert 10 miljoen op, geld verdeeld onder zes gemeenten: ‘Er is goed en zuiver geliquideerd’

Vragenvuur in Almelose biblio­theek, teams lopen zich warm voor de nieuwsquiz

ALMELO - Wie kreeg de meeste voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Almelo? Welke club bracht Heracles dit jaar de nekslag toe in de degradatiestrijd? Of: hoeveel Amerikaanse presidenten gingen Joe Biden voor? Vragen die zo maar kunnen worden gesteld bij de nieuwsquiz die donderdagavond wordt gehouden in café Feijn in de bibliotheek. Een eindejaarstraditie in Almelo wordt in ere gehouden.

13 december