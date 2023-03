LIVE | Advocaat Van Rijbroek wraakt rechtbank Almelo: ‘Cliënte dacht andere rechters te krijgen’

indebuurt.nl Maria en Iris voegen hun winkels in Almelo samen: 'We zetten alles lekker door elkaar heen'

Maria en Iris hebben er zin in. Ze kunnen niet wachten op de verhuizing van hun winkels. Aan Tafel Geschenken en Fraaai Wonen gaan samen verder in één winkelpand in de Grotestraat in Almelo.