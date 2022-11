LIVE | OM over Almelose kruisboogschutter: ‘Bewust slachtoffers gemaakt, staat maar één straf voor’

Simpele vraag ‘ben je oké’ moet in Almelo seksuele intimida­tie bespreek­baar maken

ALMELO - Het is een klein gebaar, maar hij kan volgens de gemeente Almelo een groot gevolg hebben: de vraag ‘ben je oké’ moet seksuele intimidatie bespreekbaar maken. Daarom worden Almeloërs opgeroepen hem op straat te stellen, als ze vermoeden dat er iets niet in de haak is.

24 november