Loes uit Almelo fietst ‘de wereld’ rond op een damesfiets en krijgt bloemen van Sparta

Slachtof­fer en getuige van bijna fatale steekpar­tij in Glanerbrug zijn onvindbaar voor justitie

Wat dreef Salvatore M. toen hij op 2 juli vorig jaar in het vroegere dorpshuis in Glanerbrug medebewoner Freddie Noordman met twee messen aanviel? Het slachtoffer raakte zwaar gewond en het mag een wonder heten dat hij de aanslag op zijn leven heeft overleefd.