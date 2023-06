‘Los zand’ was de Windmolenbroek in Almelo, maar er zit schot in: ‘Steeds meer samenhang, en dit helpt’

Het is de grootste wijk van Almelo. „Maar er is het minste te doen.” En veel verbinding was er ook al niet tussen de bewoners. „Het was los zand.” Maar er is voortuitgang in de Windmolenbroek. Dat blijkt tijdens het Möll’n festival.