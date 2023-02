Love Boat herleeft in Almelo, maar dan anders en met veel meer liedjes

De veertig spelers van muziektheater Servus zijn er bijna klaar voor. Komende zaterdag hebben ze de eerste doorloop. Dan spelen ze in kostuums de voorstelling Creüsa. Als de laatste puntjes op de ‘i’ zijn gezet, mogen ze op 10 en 12 maart in Hof 88 op de planken voor het publiek. Love Boat in Almelo, maar dan anders.

Creüsa is een musical die ze zelf hebben geschreven, vertelt Jan Marten de Jong van Servus. Het gaat over een gezelschap op een cruiseschip. Een setting die een beetje lijkt op de fameuze serie Love Boat uit de jaren zeventig en tachtig. Passagiers maken een cruise en gaandeweg worden er stukjes van hun geschiedenis ontrafelt. Ze hebben allemaal wel wat bijzonders. Op een vergelijkbare manier voltrekt zich de musical Creüsa, al draait die niet alleen om liefde en romantiek. De regie is in handen van de ‘nieuwe’ regisseuse Bia Sarton.

Voorwaarde: happy end

Jan Marten de Jong: „Het draait om een schrijverscollectief dat in 1923 besluit een verhaal over de liefde te schrijven. Je ziet ze tijdens de voorstelling op het podium zitten. Het is een verhaal dat plaatsvindt in de toekomst. Honderd jaar later, oftewel nu. Dat collectief beschrijft op die boot diverse situaties. Met als voorwaarde dat de verhalen een happy end moeten krijgen. Maar de schrijvers zijn het niet allemaal met elkaar eens en dat zorgt weer voor verwikkelingen. Er is zelfs een waternimpf, Creüsa, die een lied over de liefde zingt.”

Quote Ik speel een man man in een rolstoel die plotseling verlamd is geraakt Jan Marten de Jong, Servus

De verscheidenheid in de karakters zorgt er voor dat er voortdurend wat te kijken valt. Zeker ook door de vele zang en dans in de voorstelling. De Jong licht een tipje van de sluier op: „Er is een stel dat constant ruzie met elkaar heeft, maar ook twee oudere dames van stand, die op iedereen neerkijken. Daar is wat mee. En er is een vriendinnengroep waarvan iemand de man verloren heeft. Ikzelf? Ik speel een man man in een rolstoel die plotseling verlamd is geraakt. De eerste keer in een rolstoel, ja.”

Kaartverkoop

De liedjes die worden gezongen zijn soms zelf geschreven, maar vele stammen ook uit de oude doos. Zoals The Rose, Somebody to Love en nummers van The Beatles en Abba.

De voorstelling Creüsa is op vrijdag 10 maart (20.15 uur) en zondag 12 maart (14.30) in Theater Hof 88 in Almelo. Kaarten kosten 20 euro en zijn te koop via www.hof88.nl.