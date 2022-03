Man (20) raakt gewond bij steekincident in Almelo; politie zoekt getuigen

Slachtof­fer Schelf­horst­moord in Almelo werd met 29 messteken om het leven gebracht

ALMELO - René Lucas uit Almelo was volstrekt kansloos toen hij in die septembernacht in 2021 in het Schelfhorstpark Richard L. tegen het lijf liep. Lucas werd met 29 messteken om het leven gebracht, maar de aanleiding voor de moord is nog altijd niet duidelijk.

8 maart