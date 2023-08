Manouk uit Almelo overnacht met miljoen jongeren in het park voor glimp van de paus: ‘Ik bloei helemaal op’

In Hoge Hexel vind je een bos vol eten: ‘We kweken wel 150 verschil­len­de soorten groente, kruiden en fruit’

Samen met de buren en zijn vriendin is Evert Mulder eigenaar van een zogenaamd voedselbos in Hoge Hexel. Elke dag eten ze wel een product van eigen grond. Eigenlijk moeten er veel meer van dat soort bossen komen, vindt Mulder. Maar wat is er in zo’n bos te zien? En duurt het lang voordat je er letterlijk de vruchten van kan plukken?