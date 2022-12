Marleen Kuipers: ‘Voorkom een ‘blauwtje’ tijdens je kerstdiner’

Almelose stadspoort zet de bezoeker in het licht, en wordt zelf ook goed bewaakt

ALMELO - Een stalen kruis boven een kruising. En in het midden een grote lamp die schijnt op de natuurstenen stadszegel in het plaveisel. Dat is de Nijstad Poort. De poort op de hoek van de Grotestraat (Zuid) en de Schuttenstraat is officieel in gebruik genomen.

