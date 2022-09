Marokkaanse Duitser is creatieve brein van nieuwe Heracles: ‘Het draait er om hoe sterk je tussen je oren bent’

Yunus Emre, de moskee aan de Aa die mensen wil verbinden

ALMELO - Hij is nog in aanbouw, maar wie door de ruwbouw van de Yunus Emre moskee loopt, kan niet anders dan onder de indruk zijn. Hij staat bovendien aan de Aa, met uitzicht op de Grote Kerk en het gemeentehuis. Almeloser kan het bijna niet. „Dit is een gebouw voor verbinding.”

