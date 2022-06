Maryse Besseler voor derde keer ZGT-specialist van het jaar

Na de genadeklap stromen de tranen over de wangen van ‘pedojager’ Reinier L. (22)

ALMELO - Drie mannen worden na een Grindr-afspraak in Almelo beroofd van telefoons, autosleutels en meer, in november 2020 en in augustus vorig jaar. De politie komt op het spoor van Reinier L. (22) uit Almelo. Zijn rechtszaak krijgt deze vrijdagochtend een dramatische wending.

3 juni