Massale kap moeraseiken in Almelose woonwijk gestaakt door rechtbank

Aanleiding is de recente gang naar de rechter door de stichting Natuur en Milieuraad Hengelo. Met het formele verzoek om een voorlopige voorziening. De eis komt er op neer dat de gemeente Almelo direct moet stoppen met het kappen van gezonde bomen in de wijk Windmolenbroek.

Telefonisch verzoek rechtbank

De zitting bij de rechtbank in Zwolle is dinsdagmiddag 6 september gepland. Vooruitlopend heeft de rechtbank de gemeente Almelo deze woensdagmiddag telefonisch verzocht de kap stil te leggen. Woordvoerder Rechtbank-woordvoerder Thari Nijhuis legt uit waarom. „Anders heeft zitting volgende week niet zo veel zin meer. In de tussentijd zouden namelijk veel bomen gekapt kunnen worden. Daarom hebben we de gemeente verzocht het kappen op te schorten. Tot de uitspraak van de rechter. Dit is de gebruikelijke gang van zaken. Inhoudelijk zegt het niets over zaak”, aldus Nijhuis.