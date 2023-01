Matpartij met klauwhamer en broekriem eindigt voor rechter in Almelo

Goede wil, maar geen geld voor IJsbaan Twente, Enschede staat er alleen voor

ENSCHEDE - De toekomst is voor de IJsbaan Twente hoogst onzeker. In april gaat-ie dicht, maar gaat-ie in oktober ook weer open? Geen enkele gemeente in Twente wil nu meebetalen om de ijsbaan zeker nog een jaar vooruit te helpen, zonder dat er een plan is voor de jaren daarna.

17:34