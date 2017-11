Meer dan helft mensen in deze regio te zwaar, 1 op de 5 in Almelo heeft obesitas

UpdateALMELO - In Almelo wonen verhoudingsgewijs de meeste mensen met ernstig overgewicht in deze regio. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die baseert zich op de Gezondheidsmonitor 2016. Bijna een op de vijf (18,7 procent) Almeloërs heeft ernstig overgewicht. In Dinkelland is dat maar 10 procent.

Ernstig overwicht heeft iemand met een Body Mass Index (BMI) hoger dan 30. Dat getal wordt berekend op basis van het lichaamsgewicht en de lichaamslengte. Bij ernstig overgewicht wordt gesproken over obesitas. Een op de vijf Almeloërs is dus obees.

Dikke mensen in Haaksbergen en Twenterand

Behalve koploper Almelo scoren in Twente ook Haaksbergen en Twenterand (allebei 16 procent) hoog als het gaat om burgers met overgewicht. Daar staat merkwaardigerwijs tegenover dat het aantal mensen met een te laag gewicht óók het hoogst is in Almelo: 2,1 procent. In Haaksbergen is dat percentage het laagst: 0,4 procent.

Meer dan helft Tukkers te zwaar

Er is ook gekeken naar burgers met een matig overgewicht. Dat zijn mensen die een BMI hebben tussen de 25 en 30. Als je die optelt bij de mensen met ernstig overgewicht, dan staat niet meer Almelo maar Twenterand bovenaan. Daar weegt 57,8 procent van de bevolking meer dan wat als gezond wordt aangemerkt. Losser staat met 55,1 op de tweede plaats en Almelo bezet op deze ranglijst met 55 procent de derde plek.

Er zijn maar drie gemeenten in deze regio waar minder dan de helft van de burgers matig of ernstig overgewicht heeft. Dat zijn Rijssen-Holten (49,3), Dinkelland (48,3) en Tubbergen (45,6).

De Gezondheidsmonitor wordt een keer in de vier jaar uitgevoerd. Het is een samenwerking van de regionale gezondheidsdiensten (GGD’s), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het CBS.

De cijfers over de Twentse en Achterhoekse gemeenten in het verspreidingsgebied van De Twentsche Courant Tubantia zijn hieronder weergegeven in een kaart.

Tukkers en Achterhoekers voelen zich gezond

Overgewicht of niet; inwoners van gemeenten in Twente voelen zich gezond. Als is er wel een verband zichtbaar tussen de getallen over overgewicht en de cijfers over het 'ervaren van een goede gezondheid'. Zo ervaart ruim een kwart van de Almeloërs, die dus als relatief dik te boek staan, geen goede gezondheid. Bijna driekwart, 72,3 procent, doet dat wel.

Dinkelland, dat met 10 procent relatief gezien de minste inwoners met ernstig overgewicht heeft, scoort met 85 procent het hoogst als het gaat om het percentage inwoners dat een goede gezondheid ervaart.