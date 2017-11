Meer dan helft Tukkers te zwaar, 1 op de 5 in Almelo heeft obesitas

Wraakzuchtige ex wil citytrip Twentse moeder en kinderen voorkomen

14:02 ALMELO – Lekker in de herfstvakantie met je kinderen naar Londen – en dan gaat je ex dwarsliggen, onder het motto “Londen is levensgevaarlijk met al die aanslagen”. Het overkwam een Twentse moeder van drie kinderen. Maar de kinderrechter in Almelo gaf haar vlak voor de vakantie gelijk. Ze mocht gewoon weg en de ex moet bovendien de proceskosten betalen.