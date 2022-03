Meevaller voor Het Erasmus: minister Wiersma moet 350.000 euro subsidie voor Almelose leerlingen uit achterstandswijk alsnog betalen

Tonnen misgelopen

Letter van de wet

Volgens de minister zou dat tot precedentwerking leiden. Maar volgens de Raad van State is Almelose situatie vrij uniek in Nederland, juist door de combinatie van achterstandsleerlingen en nieuwkomers. Daar had de minister op zijn minst zijn licht over kunnen laten schijnen. Alleen dat hoeft niet meer omdat de hoogste bestuursrechter Wiersma opdracht geeft het de ruim 3,5 ton alsnog naar de Erasmus-scholenstichting over te maken.