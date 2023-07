Meriam verhuisde voor de liefde naar Almelo: 'Alsof we elkaar al jaren kenden'

Opschud­ding over gokreclame bij Twents beachvol­ley­bal­fes­tijn: ‘Ongepast, er spelen ook kinderen’

Schreeuwerige reclame voor de goksite Betcity.nl bij beachvolleybal in de Almelose binnenstad heeft tot opschudding geleid. Mensen vinden het ongepast, omdat ook kinderen in het mulle zand wedstrijden spelen. De organisatie van het festijn is daar niet doof voor en heeft maatregelen genomen.