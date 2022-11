Met ‘grote glimlach’ denkt Ilse DeLange terug aan haar overleden ontdekker en gitaarleraar Joop: ‘Een wereld ging voor me open’

Aan wieg Ilses carrière

Want Joop was en ís nog steeds belangrijk in het leven van Ilse. De Almelose muzikant stond aan de wieg van haar muziekcarrière. Over dat prille begin vertelt ze het volgende. „Ik was een jaar of 13 en wilde graag op gitaarles. Via via kwam ik bij Joop terecht. Hij speelde in veel orkesten en bandjes, waaronder ook countrybands. Hij woonde net als ik in de wijk Schelfhorst”, aldus Ilse.