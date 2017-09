Met Klaverblad is TON Almelo uit de penarie

ALMELO - Bij het bestuur van TON Almelo is een last van de schouders gevallen. Tot voor kort stond de topturnstichting er financieel allerminst florissant voor. Maar door de komst van meerdere sponsors, waaronder een nieuwe hoofdsponsor, heeft de club over een langere periode financiële zekerheid.

In Klaverblad Verzekeringen vond TON voor de komende vier jaar een nieuwe hoofdsponsor en naamgever. En nadat VolkerWessels vorig jaar al een meerjarige overeenkomst aanging met de club, is ook Urenco toegevoegd aan het sponsorbestand. „Dat Klaverblad voor vier jaar onze hoofdsponsor is, geeft ons een stuk stabiliteit. Meestal tekenen sponsors voor twee jaar. Hierdoor kun je een meerjarenbegroting maken. Dat geeft rust", vertelt voorzitter Han Kuipers.

Volgens de preses heeft 'Klaverblad TON Almelo', zoals de nieuwe naam van de turnclub luidt, een flinke slag kunnen maken op organisatorisch gebied. TON heeft in Herbert Hoogers een extra trainer aangetrokken en vond in Chloé van Bavel een choreografe. „Dat was zeer wenselijk. Doordat onze hoofdtrainer Frank Louter steeds meer met de senioren op pad moet, was een extra trainer hard nodig. De toko moet dan wel blijven draaien. Dat kan met Herbert."

Slogan

TON kwam met het Zoetermeerse Klaverblad in contact door een landelijke actie, waarin de verzekeringsmaatschappij verenigingen opriep ideeën in te sturen. „Zo hebben we een spreuk ingestuurd, die in goede aarde viel: 'De Twent met talent staat erom bekend... Doe maar gewoon, dan word je vanzelf bijzonder'. Dat laatste is een verwijzing naar de slogan van Klaverblad. Vervolgens zijn we uitgenodigd voor een gesprek en waren we er ook snel uit. Klaverblad denkt ook in het teken van een partnerschap en wil naast ons staan, mochten we ergens hulp bij nodig hebben. Dat is prettig."

Opleidingscentrum