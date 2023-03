Metro naar strand trekt fans van heinde en verre: Thomas en Justin zijn uren onderweg vanuit Almelo

Ja, u leest het goed. Een rijdende metro. Op zich geen noviteit, want de metro rijdt al langer naar Hoek van Holland sinds het treinspoor werd omgebouwd. Sinds oktober 2019 rijdt de metro tot aan het tijdelijke station Hoek van Holland Haven, maar het eindpunt is station Hoek van Holland Strand. Dat laatste stukje naar het strand, dat wilde maar niet vlotten. Tot nu, zo lijkt het. Heel de week wordt er al proefgereden met lege metro’s tot het eindpunt. Vrijdag had de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans dan eindelijk heugelijk nieuws: de metro rijdt vanaf 31 maart naar het strand.

Vanochtend om half zeven vertrokken

Wie nu met het openbaar vervoer naar het strand wil, is aangewezen op bus 611. Die brengt de badgast tot bijna op het strand. Ook op zaterdagochtend met een waterig zonnetje rijdt deze bus af en aan. Bijna tegelijkertijd komt er ook een metro aan op station Hoek van Holland Strand. Daar stapt niemand uit. Voor de ingang staan ook nog steeds hekken. Uit de bus stapt wel een handjevol mensen, waaronder twee jongens uit het oosten van het land. ,,We zijn vanochtend om 06.30 uur uit Almelo vertrokken’’, zegt Justin Scholten. Na een lange reis is hij samen met Thomas Hoevenberg dan eindelijk in Hoek van Holland.

Quote We wisten eigenlijk niet eens dat er testritten waren. Ik dacht dat dat alleen in het weekend was Justin Scholten (metrospotter)

Justin en Thomas zijn treinspotters, maar komen nu speciaal voor de Hoekse Lijn, ook al is dat een metro. Ze zijn gewapend met een camera, want ze maken een filmpje voor op het YouTube-kanaal van Justin. Wat ze van de metro vinden? ,,Mooi hoor’’, zegt Thomas. Snel draaien ze de camera als er een metro langs komt.

Volledig scherm Thomas Hoevenberg (links) en Justin Scholten stonden vroeg op om naar de metro in Hoek van Holland te kijken. © AD

De metro moet de dagjesmens naar het strand lokken. De 21-jarige Xander de Jong juicht dat alleen maar toe. Hij is eigenaar van snackbar Peper & Zand, dat op een paar stappen van het strand én de metrohalte ligt. Wie uitstapt, loopt langs zijn zaak. De Jong hoopt straks op extra klanten. ,,We hebben al vaker gehoord dat de metro gaat rijden, maar ik denk dat het er nu echt van komt. Ze zijn al vijf dagen aan het proefrijden. Wat het gaat betekenen, dat moeten we afwachten. Ik hoop op meer mensen. Op een rustige dag als vandaag zou je dan net wat meer omzet kunnen draaien.’’

Zeven maanden laagseizoen

Extra klanten in de winter of herfst, dat kan de jonge ondernemer wel gebruiken. ,,Als het 30 graden is, dan komt iedereen wel, maar het zou fijn zijn als er ook meer mensen in de rustige periode komen.’’ Daniël Willems, eigenaar van strandtent One, sluit zich aan bij deze woorden. ,,Het is eigenlijk al zeven maanden laagseizoen. Als de metro echt naar het strand gaat rijden, dan zie ik ook wel mensen uit Schiedam de metro in stappen.’’

Willems blijft toch ook een beetje sceptisch. Vorig jaar zou de metro ook al gaan rijden. ,,Eerst zien dan geloven.’’ Hij is ook bang dat Hoek van Holland in trek raakt bij hangjongeren, die met de metro komen. Met de metro reist de overlast mee, is de gedachte.

Quote Ze moeten wel betaald parkeren invullen, anders komt iedereen toch met de auto Jan van der Sar (Hoekenees)

Zaterdag was er geen overlast, maar wel een redelijk bezette parkeerplaats aan de Badweg. De 67-jarige Jan van der Sar knikt naar het blik op de parkeerplaats. Zoals vaker maakt hij een wandeling naar het strand. ,,Ze moeten wel betaald parkeren invoeren, anders komt iedereen toch met de auto. Maak het maar 25 euro per dag.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.