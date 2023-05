Mieke verspreidt ‘ijsevangelie’ en krijgt juridisch koude douche: ‘Ze geloofde in liefde en natuur’

Graf van kindje (1) vernield in Almelo: ‘Familie wil weten wie dit gedaan heeft’

Op begraafplaats 't Groenedael in Almelo is deze week het graf van een overleden kindje (1) vernield. Dat meldt de politie in Almelo op sociale media. Over het exacte tijdstip van de vernieling en de toedracht ervan tast de politie nog in het duister. Daarom worden getuigen opgeroepen zich te melden.