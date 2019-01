Miljoenenwinst voor Heracles Almelo in 2018

video Oud putgat Het Stift wordt groenwer­ker fataal in Weerselo

13:46 WEERSELO/ALMELO - Het dodelijk ongeval maandagmiddag op het terrein van het voormalige klooster Het Stift in Weerselo is vermoedelijk het gevolg van een trieste samenloop van omstandigheden. Bij het ongeval is een 54-jarige man uit Tubbergen om het leven gekomen, de man werkte bij het bedrijf Soweco uit Almelo. Het ongeval gebeurde maandagmiddag even voor vier uur.