Minister Harbers (VVD) weer de fout in met ‘dodencijfers’ N35: Kamerleden willen opheldering

Nieuwe kans voor afgewezen jurist, Almelose gemeente­raad beslist opnieuw over toelating Middelkamp

ALMELO - Marcel Middelkamp komt mogelijk alsnog in de Almelose gemeenteraad. De jurist werd twee weken geleden geweigerd als raadslid omdat hij voorzitter was van een stichting die verwikkeld is in een rechtszaak tegen de gemeente Almelo.

6 april