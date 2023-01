Monique uit Almelo kan dankzij donatie Omroep Max twee jaar langer koken voor arme mensen: ‘Er valt een last van mijn schouders’

Dief slaat slag bij zorgcen­trum in Almelo, maar wordt inmiddels door duizenden mensen gezien: ‘Pas op voor deze man’

ALMELO - Een diefstal van een fietscomputer op klaarlichte dag in de rijwielstalling van zorgcentrum Friso aan de Rustweg in Almelo. Niemand heeft het gezien, maar het oog van de beveiligingscamera ontgaat niets. Scherpe foto’s van de dader worden gedeeld op Facebook. De verdachte is volgens de reacties vaker op dievenpad in de omgeving.

15:29