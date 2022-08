Motorcrosser Rick Elzinga uit Zenderen Europees kampioen

De Twentse Hutten Metaal Yamaha-rijder is de vierde Nederlander die de Europese titel in deze MX-klasse heeft veroverd. In zijn eerste jaar bij het team liet Elzinga vanaf het begin al gelden in de 250cc-klasse. Met de laatste wedstrijd in Frankrijk nog te gaan had de crosser uit Zenderen een voorsprong van maar liefst 40 punten in het algemeen klassement op de nummer twee.