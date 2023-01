Mysterie opgelost: dit betekent het wiskundige kunstwerk met bouten

indebuurtElke week lost indebuurt een mysterie in Almelo op. Deze week het verhaal achter een kunstwerk naast het gerechtsgebouw waaronder dit werk van staal. Het lijken handboeien, is het dat ook?

Tussen het rijtje kunstwerken naast het gerechtsgebouw in Almelo, staat een opvallend werk van staal en aluminium. Het zegt je niet zo veel als je niet weet wat het is en wat het betekent. Er zitten schroeven in en het ziet er ruimtelijk en wiskundig uit. Als je wilt, kun je je eigen fantasie helemaal de vrije loop geven.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Detailfoto van het kunstwerk van André Wapenaar © indebuurt Almelo

Kunstenaar André Wapenaar

Het kunstwerk is gemaakt door André Wapenaar. Hij ontdekte zijn talent voor kunst op de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. De 61-jarige kunstenaar is nog steeds actief als beeldhouwer, ontwerper en monumentaal kunstenaar. Ook maakt hij installaties. André staat vooral bekend om zijn tentachtige kunst. In Almelo zien we heel ander werk van hem: het is niet iets wat op een tent lijkt.

Kubus of De Handboeien

Hij heeft sculpturen gemaakt die gebaseerd zijn op wiskundige figuren. Hij bouwt ze vaak op uit identieke onderdelen. De kubus is opgebouwd uit gebogen delen en veel bouten die de losse onderdelen bij elkaar houden. Het kunstwerk is door de maker Kubus genoemd, ook al noemen veel mensen het De Handboeien.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Het kunstwerk op de kade naast de rechtbank in Almelo. © indebuurt Almelo

Van zijn plaats gerold

Toch hebben die bouten niet voor de nodige versteviging kunnen zorgen. De handboeien zijn namelijk ooit van hun plaats gerold. Ineens stond het werk niet meer op de kade naast het kanaal, maar was in het water beland. Gelukkig is dat snel opgelost en kreeg de kubus zijn vertrouwde plekje op de kade weer terug.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Almelo. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!