Mysterie opgelost: dit zijn de drie grootste webshops in Almelo

Almelo heeft veel winkels. Niet alleen in de binnenstad, maar ook op de Woonboulevard en in de wijken. Maar wat misschien minder bekend is, is dat Almelo ook diverse webshops heeft. Hierbij zetten we de drie grootste webshops van Almelo op een rijtje.

De informatie komt uit de Twinkle100, de jaarlijkse lijst van de driehonderd best verkopende Nederlandse online bedrijven. Bovenaan deze lijst staat Bol.com, dat in 2021 een omzet haalde van 4,1 miljard euro. Op de tweede plek staat Albert Heijn, nummer drie is Coolblue. De eerste webshop uit Almelo staat op 213.

1. GSMpunt

Online-omzet 2021: 16,5 miljoen euro, werknemers: 80

Raymond Bramer (37) begon in 2005 als student met het verkopen van telefoonaccessoires, zoals hoesjes, oplaadkabels en screenprotectors. Hij verkoopt spullen van bekende merken, maar heeft ook huismerken in de markt gezet, met de namen Rosso, Buddy en Naked. Raymond wil de grootste online verkoper op dit gebied in Nederland worden. Daarnaast gaat hij een webshop in Duitsland beginnen.

Volledig scherm Raymond Bramer van GSMpunt © Vincent Jannink

2. terStal

Online-omzet 2021: 15 miljoen euro, werknemers: 955

Modeketen terStal heeft in Nederland ruim tweehonderd filialen. Los daarvan is de online verkoop de afgelopen tijd enorm gegroeid. Twee jaar geleden was de online omzet nog maar vijf procent van het totaal, maar nu kan terStal niet meer zonder de webshop. Als een bestelling in het centrale magazijn niet meer op voorraad is, kan het personeel zien in welk filiaal het nog wel is en van daaruit versturen.

Volledig scherm Niek Gloudemans van terStal © Rikkert Harink

3. MaxiAxi.com

Onlineomzet 2021: 10,7 miljoen euro, medewerkers: 20

Maxiaxi verkoopt sinds 2010 licht- en geluidsapparatuur en is in 2021 nog eens met dertig procent in omzet gegroeid. Het bedrijf heeft het assortiment in coronatijd uitgebreid met gitaren, keyboards, platenspelers en DAB+ radio’s. Ook is de site flink verbeterd, waardoor meer bezoekers iets kopen.

Volledig scherm Sven van Laar van MaxiAxi © Cees Elzenga