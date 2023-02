Mysterie opgelost: hierom hangen er slotjes aan de brug bij het stadhuis

Misschien heb je het weleens gezien bij een bezoekje aan Parijs. Aan diverse bruggen daar hangen slotjes. Verliefde stelletjes hangen een slotje aan de brug en gooien het sleuteltje in de Seine. Een symbolische daad om hun liefde voor elkaar te betuigen. Ook in andere steden kom je bruggen met slotjes tegen. In Almelo hangen ze er om een andere reden, lees snel verder.

Herkomst liefdesslotjes

Waar de traditie van de liefdesslotjes vandaan komt, is onduidelijk. Mogelijk is het ontstaan in Rusland, China of Servië, maar niemand die het zeker weet. De hype van de laatste decennia komt waarschijnlijk door de Italiaanse roman Ho voglia di te van Federico Moccia uit 2006 en de verfilming uit 2007. Het verhaal gaat over twee verliefde tieners die een slotje met hun namen bevestigen aan de Milvische Brug in Rome.

Het ophangen van slotjes loopt in sommige steden uit de hand. In 2014 bezweek een hek van de Pont des Arts in Parijs onder het gewicht van zo’n 700.000 slotjes. Alle slotjes zijn van de brug gehaald omdat meer hekken op instorten stonden. Nu is de Pont de l’Archevêché, vlakbij de Notre Dame, een populaire plek. Ook in Rome, Amsterdam en Gent zijn slotjes van bruggen gehaald om Parijse toestanden te voorkomen.

Volledig scherm Liefdesslotjes aan de Pont des Arts in Parijs © Disdero/WikiMedia

Herdenkingsslotjes

Ook in Almelo hangen sinds een paar jaar slotjes aan een brug. In onze stad zijn het geen liefdesslotjes, al hangen die er ongetwijfeld ook tussen. Het zijn vooral herdenkingsslotjes van KWF Kankerbestrijding, ter nagedachtenis aan mensen die door kanker zijn overleden.

In 2019 hingen nabestaanden de eerste slotjes aan de Stadhuisbrug tijdens een wandeling door Almelo. Elk jaar komen er meer slotjes bij. Het KWF verkocht in het voorjaar van 2023 slotjes bij de vier supermarkten van Plus in Almelo. Voor 5 euro kon je een slotje kopen. Wie wilde mocht er initialen of een naam op zetten van degene die je ermee wilt herdenken. Op Wereldkankerdag (4 februari) zijn alle slotjes bevestigd aan de brug.

