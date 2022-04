Na 40 jaar eindigt tijdperk van Erve Noordik als wijkcentrum: ‘Twee jaar corona heeft ons genekt’

Met de traditionele kinderspelweek in de slotweek van de zomervakantie wordt in augustus een tijdperk in Erve Noordik afgesloten. Het markante gebouw heeft veertig jaar een sociale wijkfunctie gehad. De spelweek wordt de laatste activiteit in dit domein in De Haghoek en het Rosarium. „We gaan er met de kinderen nog een mooi feest van maken. Daarna is het opruimen, schade opmaken en afsluiten. Het is afgelopen”, berust voorzitter Sander Rettensberger in de situatie. „Twee jaar corona heeft ons genekt.”